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Газета.ру

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Российский скалолаз Петр Земляков стал чемпионом Европы

Российский скалолаз Петр Земляков стал чемпионом Европы

Российский спортсмен Петр Земляков завоевал титул чемпиона Европы по скалолазанию. Об этом сообщает «Лента.

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