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Sony Music и Warner Chappell требуют с Anthropic до $150 000 за песню: издатели подали в суд из-за обучения Claude

Sony Music и Warner Chappell требуют с Anthropic до $150 000 за песню: издатели подали в суд из-за обучения Claude

Компанию обвиняют в массовом использовании десятков тысяч музыкальных произведений из пиратских архивов Sony Music Publishing и Warner Chappell Music 28 августа подали иск против Anthropic в федеральный суд Северного округа Калифорнии.

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