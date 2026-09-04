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Политнавигатор

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Укро-омбудсмен: «Бунты против могилизации могут охватить всю Украину. Население их массово поддержит»

Укро-омбудсмен: «Бунты против могилизации могут охватить всю Украину. Население их массово поддержит»

На Украине существует угроза массовых бунтов против мобилизации на фронт. Это в интервью «Украинской правде» признал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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