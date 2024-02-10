Германия готовится принять ещё 10 млн беженцев с Украины после победы России

Немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев, знакомых с прогнозами, сообщило, что федеральное правительство Германии ожидает прибытия еще десяти миллионов украинских беженцев в случае победы России в конфликте.
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