Вам надо к окулисту: Бородиной пришлось доказывать, что Сердюков купил ей помолвочное кольцо

Ксения Бородина показала помолвочное кольцо, подаренное Николаем Сердюквым Как только Ксения Бородина объявила о помолвке, скептики стали сомневаться в том, что помолвочное кольцо, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей, действительно было куплено женихом.