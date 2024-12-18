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Вам надо к окулисту: Бородиной пришлось доказывать, что Сердюков купил ей помолвочное кольцо

Вам надо к окулисту: Бородиной пришлось доказывать, что Сердюков купил ей помолвочное кольцо

Ксения Бородина показала помолвочное кольцо, подаренное Николаем Сердюквым Как только Ксения Бородина объявила о помолвке, скептики стали сомневаться в том, что помолвочное кольцо, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей, действительно было куплено женихом.

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