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Ржавая Нива от главы Мытищ Купецкой: История, которая стала головной болью, получила продолжение

Ржавая Нива от главы Мытищ Купецкой: История, которая стала головной болью, получила продолжение

Yur-gazeta.Ru В конце февраля Юлия Олеговна решила предстать в образе благодетельницы. В окружении камер и под ликующие возгласы пресс-секретарей она торжественно передала автомобиль "Нива" пограничникам.

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Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Традиция такая в Мытищах-свинью подсовывать любимой стране.Одна понимаешь ли,Мадам Арбидол. Которая разрушила всю медицину в стране,затем почему-то, ей оказалось этого недостаточно мало и она прибавляет пенсионный возраст Российским пенсионерам,тем самым обнуляя саму жизнь человека. Ну и итог, мужики стали умерать прямо на своих рабочих местах,так и недожив до пенсионного возраста.Теперь объявилась вторая принцесса, Мадам Благодетельница,которая возомнила себя владычицей земель русских и пошла раздавать всё это добро, направо и налево.Прям диву даёшься, щедры наши мадамы на подарки,одна всё забирает а вторая одаривает.Дорогие наши Мытищи третью вашу выдвиженку мы просто не сдюжим,прекратите их штамповать.
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
автор статьи прав, &quot;Какой губернатор - такие мэры&quot;
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5 час.
Valery Roman
О как!!! Она до сих пор ещё не сидит???!!!
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4 час.
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