Ржавая Нива от главы Мытищ Купецкой: История, которая стала головной болью, получила продолжение

СТ

Сергей Татаринцев

Традиция такая в Мытищах-свинью подсовывать любимой стране.Одна понимаешь ли,Мадам Арбидол. Которая разрушила всю медицину в стране,затем почему-то, ей оказалось этого недостаточно мало и она прибавляет пенсионный возраст Российским пенсионерам,тем самым обнуляя саму жизнь человека. Ну и итог, мужики стали умерать прямо на своих рабочих местах,так и недожив до пенсионного возраста.Теперь объявилась вторая принцесса, Мадам Благодетельница,которая возомнила себя владычицей земель русских и пошла раздавать всё это добро, направо и налево.Прям диву даёшься, щедры наши мадамы на подарки,одна всё забирает а вторая одаривает.Дорогие наши Мытищи третью вашу выдвиженку мы просто не сдюжим,прекратите их штамповать.