Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава Дагестана раскрыл детали ночной контртеррористической операции

Глава Дагестана раскрыл детали ночной контртеррористической операции

Контртеррористическая операция (КТО), проводившаяся в ночь с 4 на 5 марта, была организована точно и профессионально, во время КТО потерь ни со стороны гражданского населения, ни со стороны силовиков нет.

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