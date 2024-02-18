Таким вы его еще не видели: Ford Transit в новом амплуа

Несмотря на то, что Ford Transit традиционно считается рабочим транспортным средством, автомобиль может обладать не только функциональностью, но и привлекательным внешним видом и динамическими характеристиками.
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