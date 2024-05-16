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Власти Кузбасса повысили минимальный взнос на капремонт МКД с 1 июля

Власти Кузбасса повысили минимальный взнос на капремонт МКД с 1 июля

Илья Середюк подписал постановление об изменении размера взноса на капремонт Многоквартирных домов.Уже с 1 июля жители Кузбасса будут больше платить за капитальный ремонт - власти Кузбасса внесли изменения в постановление о минимальном размере взноса на капремонт многоквартирных домов.

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