Фондовые рынки рушатся. Все из-за «бума» ИИ

Фондовые рынки по всему миру обрушились из-за чрезмерных инвестиций в ИИ — Apple, Google и Microsoft под ударом5 августа 2024 года может войти в историю как новый «черный понедельник»: фондовые рынки по всему миру резко упали в свете опасений рецессии в США и сомнений относительно инвестиций в искусственный интеллект.