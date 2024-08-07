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Фондовые рынки рушатся. Все из-за «бума» ИИ

Фондовые рынки рушатся. Все из-за «бума» ИИ

Фондовые рынки по всему миру обрушились из-за чрезмерных инвестиций в ИИ — Apple, Google и Microsoft под ударом5 августа 2024 года может войти в историю как новый «черный понедельник»: фондовые рынки по всему миру резко упали в свете опасений рецессии в США и сомнений относительно инвестиций в искусственный интеллект.

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