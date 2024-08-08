Военкор Сладков подтверждает, что ВСУ не смогли захватить райцентр Суджу

В Курской области продолжаются тяжелые бои, однако противник пока не имеет стратегического успеха. Несмотря на различные информационные вбросы от украинских пропагандистов, райцентр Суджа украинские боевики не смогли захватить.
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