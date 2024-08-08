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Военкор Сладков подтверждает, что ВСУ не смогли захватить райцентр Суджу

Военкор Сладков подтверждает, что ВСУ не смогли захватить райцентр Суджу

В Курской области продолжаются тяжелые бои, однако противник пока не имеет стратегического успеха. Несмотря на различные информационные вбросы от украинских пропагандистов, райцентр Суджа украинские боевики не смогли захватить.

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Комментарии
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tsan tsan
Можно ли вообще в чём-то верить Сладкову после его радостно-торопливого сообщения о якобы гибели  Евгения Поддубного ? Делягин хоть перед семьёй  Поддубного  извинился.
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