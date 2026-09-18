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FiNE NEWS

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Зумеры бросили мыться ради «секси-аромата»: ученые объяснили, почему это полный бред

Представьте: парень хвастается в соцсетях, что уже месяц не притрагивается к мылу, зато теперь девушки буквально липнут к нему, восхищаясь его «природным» ароматом.

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