Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит оперативное совещание по оказанию помощи пострадавшим от наводнения

В понедельник, 20 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководством региона, на котором обсуждались вопросы оказания помощи жителям, чьи дома пострадали от наводнения.
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