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Над Брянской областью силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА

В Брянской области отражается атака вражеских беспилотников. По словам губернатора региона Александра Богомаза, силами ПВО Минобороны России были обнаружены и ликвидированы восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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