Шимон Грубец: «Я не мог уехать из «Авангарда». Как бы потом смотрел ребятам в глаза? Решение далось тяжело, из Чехии давили»

Шимон Грубец объяснил, почему не уехал из «Авангарда» по ходу плей-офф КХЛ.  «Я не мог уехать. Это ведь моя команда, все ребята в меня верили.

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