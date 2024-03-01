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Иваново

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По программе комплексного развития сельских территорий в 11 районах Ивановской области улучшили инфраструктуру и преобразили социальные объекты

По программе комплексного развития сельских территорий в 11 районах Ивановской области улучшили инфраструктуру и преобразили социальные объекты

По программе комплексного развития сельских территорий в 11 районах Ивановской области улучшили инфраструктуру и преобразили социальные объекты Вместе с губернатором Станиславом Воскресенским глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев посетил обновленный Центр русского народного творчества в Гавриловом Посаде и пообщался с воспитанниками.

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