Porsche 918 Spyder против 911 Turbo S: ГОНКА

#carwow #porsche Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Вероятно, это драг-заезд лучших Porsche всех времён! Мэт за рулём своего Porsche 911 Turbo S, и он будет состязаться с одним из самых дорогих Porsche в мире - 918 Spyder! Естественно, характеристики у этих машин просто безумные! Начнём с 911 Turbo: он оснащён оппозитной шестёркой твинтурбо 3,8 л, которая выдаёт 650 л.