«Динамо» возьмет Окишора, Бессмертного и еще 4 молодых игроков на сбор в Катаре

С «Динамо» поедут на зимние сборы шесть молодых футболистов. По данным «Спорт-Экспресса», в составе московского клуба в Катар отправятся 19-летний голкипер Курбан Расулов, 20-летний защитник Станислав Бессмертный, полузащитники — 19-летний Егор Смелов и 18-летние Виктор Окишор и Дмитрий Александров, а также 19-летний нападающий Денис Боков.