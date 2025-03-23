⚽️ «Ротор» возвращается на «Волгоград-Арену». 30 марта в Волгограде состоится матч 26 тура Мелбет Первой лиги между командами «Ротор» и «Родина».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚽️ «Ротор» возвращается на «Волгоград-Арену». 30 марта в Волгограде состоится матч 26 тура Мелбет Первой лиги между командами «Ротор» и «Родина».