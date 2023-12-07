Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь разведке и конразведке, воюющим у Херсона и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь разведке и конразведке, воюющим у Херсона и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за ночники, метеостанции, наушники, печки, за тепловизор и коллиматор Дмитрия, за рации Владислава из Москвы и 40 натоненавистников из Китая, за пауэрбанк и инструментыфонд «Русская тройка»,за нефопам и медицину Андрея и Светлану из Москвы.

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