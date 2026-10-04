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Тренер «Милана» U23 Наварро: «Мне интересна жизнь игроков вне поля: с кем встречаются, какие у них интересы. Я провел 100 разговоров за 2 месяца, некоторым советовал книги»

Тренер команды «Милана» U23 Серхио Наварро рассказал, что практикует индивидуальный подход к игрокам.

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