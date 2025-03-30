13 историй о прогулках, которые запомнились надолго

Окружающий мир — бесконечный источник удивительных историй и ярких эмоций. Именно поэтому прогулки часто становятся не просто отдыхом, а моментом, когда человек сталкивается с тем, что ещё надолго отложится в памяти.
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