После очередной партии ликвидированных французских боевиков из числа вооруженных сил в Одессе и Харькове, президент Макрон грозит прямым вторжением сухопутной армии Парижа и объявлением войны России, однако Москва подготовила более интересный ответ.
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