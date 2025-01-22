Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +8°, пасмурно• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +7°, дождь• Алушта: +7°, дождь• Евпатория: +7°, дождь• Саки: +7°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +4°, пасмурно• Судак: +8°, дождь• Феодосия: +8°, дождь• Керчь: +4°, дож.
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