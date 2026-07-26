Патент аннулируют за 2 месяца? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Сколь­ко имен­но дней даёт­ся ино­стран­цу с патен­том, что­бы заклю­чить тру­до­вой дого­вор, и какой день счи­та­ет­ся точ­кой отсчё­та? Какое уве­дом­ле­ние чаще все­го не пода­ют сами ино­стран­цы и поче­му это ведёт к анну­ли­ро­ва­нию патен­та? Мож­но ли закон­но рабо­тать по патен­ту в сосед­нем реги­оне и какие два субъ­ек­та ста­ли исклю­че­ни­ем? И поче­му поста­нов­ка штам­па в мигра­ци.