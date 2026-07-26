Патент аннулируют за 2 месяца? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Сколько именно дней даётся иностранцу с патентом, чтобы заключить трудовой договор, и какой день считается точкой отсчёта? Какое уведомление чаще всего не подают сами иностранцы и почему это ведёт к аннулированию патента? Можно ли законно работать по патенту в соседнем регионе и какие два субъекта стали исключением? И почему постановка штампа в миграци.
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