Восточные рецепты: уход за телом

С давних времен восточные женщины ухаживают за телом в особых банях – хаммамах. Хаммам – это арабское и турецкое название традиционной восточной бани (от арабского «хамма» – греть, топить).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Натуральное средс...
- Натуральное средс...
- СОЗДАНИЕ ДОБРОЙ Э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым