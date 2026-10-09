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Восточные рецепты: уход за телом

Восточные рецепты: уход за телом

С давних времен восточные женщины ухаживают за телом в особых банях – хаммамах. Хаммам – это арабское и турецкое название традиционной восточной бани (от арабского «хамма» – греть, топить).

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