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Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о поездке

Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о поездке

Фото: kremlin.ru Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет, когда спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Вашингтон.

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