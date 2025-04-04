Bloomberg: США ждут доклада Дмитриева Путину о поездке

Фото: kremlin.ru Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ждет, когда спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Вашингтон.
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