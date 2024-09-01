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"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников

"США этого боятся сильнее". Заявления Зеленского взбесили союзников

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве © AP Photo / Ludovic Marin Глава киевского режима отказался менять территории на мир и приготовил очередной "победный план" с расчетом на новые военные поставки.

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