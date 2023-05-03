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После подрыва путей под Брянском для пассажиров орловского направления организовали дополнительное автобусное сообщение

После подрыва путей под Брянском для пассажиров орловского направления организовали дополнительное автобусное сообщение

Накануне вечером, 2 мая,  в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в нескольких километрах от Брянска произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда в результате срабатывания взрывного устройства.

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