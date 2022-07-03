ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 июля 2022 года

Энергетический прогноз на третье июля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1146=Вам необходим любой опыт ваших отношений и с тёмными, и с серыми, и с инопланетными сущностями =Великолепная возможность помочь создать Пространство Любви, Мира, Гармонии и изобилия для всех нас = В Мире всего в достатке, он только того и ждёт, чтобы вы решили ознакомиться с его несметными богатствами = Всё в Мире взаимосвязано, поэтому, появившийся у вас страх, начинает влиять на все стороны вашей Жизни = «В человеке всегда два числа! И только одно – фибоначчи, слово – это одно число, второе – это Энергии Любви передача!» =Вы обязательно столкнётесь с последствиями своих действий в трёхмерной Реальности и за её пределами =Дух - переводчик Знаний, которые собраны в Душе, и, одновременно, переносчик их из Души к сознанию и обратно = За счёт непохожести, за счёт индивидуального развития каждого человека и происходит познание Мира, познание Бога =Знания, которые вы пропускаете через себя, да ещё и с таким трудом, у вас в вашем внутреннем “Я” уже давно есть = Истинная природа человеческого Духа лежит вне границ, навязанных материальной действительностью = "Кто хочет приносить пользу Человечеству, тот и со связанными руками может сделать много Добра" =Любите вашу Жизнь, доверяйте интуиции, рискуйте, теряйте и находите счастье, изучайте через опыт =Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом = Надо быть аккуратным, помогая другим.