📷⚡️Украинский барражирующий боеприпас «Бебрадрон» от компании Blue Bird представляет собой тактическое средство поражения, идеологически близкое к российскому БПЛА «Молния».
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📷⚡️Украинский барражирующий боеприпас «Бебрадрон» от компании Blue Bird представляет собой тактическое средство поражения, идеологически близкое к российскому БПЛА «Молния».