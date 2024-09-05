Разбежались, как тараканы — ВС РФ обратили боевиков в бегство при освобождении Пречистовки: Карта специальной военной операции на Украине на 5 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска обратили украинские подразделения в бегство при освобождении населённого пункта Пречистовка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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