МИД Ирана призвал ОИС принять меры против Израиля

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em54 Ерофеев

Да, Иран не КНДР)))))) начнет жалобы писать потеряет свой статус. На такие действия Израиля , только тотальная ракетная бомбардировка всех военных объектов и особенно аэродромов чтоб не взлетали больше. А территория у них не такая и большая подавить ее можно очень очень даже прилично.