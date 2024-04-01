Хосейн Амир Абдоллахиан, глава министерства иностранных дел Ирана, провел телефонный разговор с Хусейном Ибрагимом Тахой, генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), в котором он обсудил удар ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске.
МИД Ирана призвал ОИС принять меры против Израиля
Комментарии
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eЕ
em54 Ерофеев
Да, Иран не КНДР)))))) начнет жалобы писать потеряет свой статус. На такие действия Израиля , только тотальная ракетная бомбардировка всех военных объектов и особенно аэродромов чтоб не взлетали больше. А территория у них не такая и большая подавить ее можно очень очень даже прилично.
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