Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден не должен негативно высказываться о своих соперниках из движения Make America Great Again (MAGA), так как они спасают страну от скатывания в ад.