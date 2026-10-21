Похоже, Вашингтон поворачивается к Киеву задом. Пентагон третьего дня заблокировал передачу Киеву очередной партии ракет-перехватчиков Patriot, а Дональд Трамп объявил, что Зеленский "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел".