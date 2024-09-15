Мегацунами и сейсмическая активность: опасные последствия оползня в восточной Гренландии Ольга ВайленкоВ сентябре 2023 года мир стал свидетелем уникального и катастрофического природного явления — гигантского оползня в Восточной Гренландии, который вызвал мегацунами высотой около 200 метров и сейсмические сигналы, зарегистрированные по всему земному шару.
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