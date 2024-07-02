NYT: Состояние Байдена после дебатов с Трампом стало ухудшаться

В последние месяцы ухудшение состояния здоровья президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало проявляться слишком часто, а после неудачных дебатов с Дональдом Трампом этот вопрос стал вызывать серьезное беспокойство.
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