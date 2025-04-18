Российские военные разбили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни

КУРСК, 18 апреля, ФедералПресс. Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных потерях со стороны украинских вооруженных формирований в результате отражения попытки вторжения в Курскую область.
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