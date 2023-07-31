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Бой Бетербиева и Смита перенесен на неопределенный срок

Новая дата боя неизвестна. Причиной такого решения стали проблемы россиянина с зубом. «Ассаламу алейкум, дорогие друзья! К сожалению, бой, который был запланирован на 19 августа, пришлось перенести.

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