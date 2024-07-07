В Британии могут освободить 40 тысяч заключенных из-за переполненности тюрем

Global Look Press/Barbed wire Maksim Konstantinov Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается уже на этой неделе дать поручение об освобождении 40 тысяч заключенных в стране из-за переполненности тюрем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии