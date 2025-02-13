Экс-зампреда омского правительства Цуканова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Бывший чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств в тот период, когда он работал в правительстве ДНР.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Экс-зампреда омского правительства Цуканова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Бывший чиновник обвиняется в растрате бюджетных средств в тот период, когда он работал в правительстве ДНР.