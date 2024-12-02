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«План не сработал»: немецкий генерал сделал заявление о СВО

«План не сработал»: немецкий генерал сделал заявление о СВО

План США по ослаблению России не сработал, а положение ВСУ постоянно ухудшается, несмотря на западные поставки оружия, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в эфире видеоблога Flavio von Witzleben.

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