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Гладков: в селе Муром во время атаки ВСУ погиб подполковник полиции Маслиенко

Гладков: в селе Муром во время атаки ВСУ погиб подполковник полиции Маслиенко

В селе Муром во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко.

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