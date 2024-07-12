Гладков: в селе Муром во время атаки ВСУ погиб подполковник полиции Маслиенко

В селе Муром во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко.
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