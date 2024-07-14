14 июля 2-летнего пациента Вышневолоцкой ЦРБ доставили в Тверь на вертолете. Как сообщает Главное управление МЧС региона, экипаж вертолета Ми-8 с бригадой врачей на борту ночью вылетел из Твери в Вышний Волочек.
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