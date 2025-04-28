Назван самый влиятельный человек в команде Трампа. Кто он и чем отличился?

Выяснилось, что именно известно о самом влиятельном человеке в Белом доме.Самым влиятельным человеком в команде американского президента Дональда Трампа называют главу Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассела Воута.
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