Заммэра Барнаула призвал застройщиков возводить хорошие заборы и следить за мусором

Андрей Федоров на градсовете сделал замечание барнаульским строителям Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров призвал застройщиков города следить за чистотой на своих участках, а также возводить хорошие заборы, "за которые не должно быть стыдно".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии