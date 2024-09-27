Политика как он...
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Политика как она есть

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iPhone 16 устанавливает рекорды продаж в России

iPhone 16 устанавливает рекорды продаж в России

После официального старта продаж на «Авито» было продано более 1500 смартфонов серии iPhone 16. Самой популярной моделью стал iPhone 16 Pro Max.

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