В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

Суд в ЛНР дал 20 лет колонии украинскому офицеру за приказ обстрелять жилые дома Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского офицера Владимира Болехана, отдавшего приказ обстрелять жилые дома.
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