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Агата Муцениеце поделилась совместными фото и видео с Петром Дрангой и дочерью Мией на фоне слухов о беременности

Агата Муцениеце поделилась совместными фото и видео с Петром Дрангой и дочерью Мией на фоне слухов о беременности

36-летняя Агата Муцениеце опубликовала в своих соцсетях новые фото и видео, на которых она запечатлена вместе со своим возлюбленным, 41-летним музыкантом Петром Дрангой, и 9-летней дочерью Мией от актера Павла Прилучного.

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