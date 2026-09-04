ПСБ инвестирует 1,5 млрд рублей в проекты Еврейской автономии

Промсвязьбанк и Еврейская автономная область подписали соглашение о финансировании на 1,5 млрд рублей для создания рыбоводческого хозяйства и разработки торфяных месторождений.
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